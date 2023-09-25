Требования известны: массовые протесты вновь охватили Армению

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Протестующие в Армении призвали Пашиняна уйти в отставку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В результате акций уже задержали свыше 160 человек.

Массовые протесты с новой силой охватили Армению. Сообщается, что в результате акций уже задержали свыше 160 человек.

В Ереване с самого утра граждане выходят на антиправительственный митинг. Активисты перекрывают улицы и блокируют движение транспорта.

Люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция с протестующими не церемонится.

В числе арестованных оказался и сын бывшего президента Армении, также силовики задержали и депутата Национального собрания. Тем временем оппозиция предупреждает, что антиправительственные митинги продолжатся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Испании 5 октября. Их встречу анонсировали в пресс-службе армянского Совета безопасности.

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Требования известны: массовые протесты вновь охватили Армению

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