Требования известны: массовые протесты вновь охватили Армению

В результате акций уже задержали свыше 160 человек.

Массовые протесты с новой силой охватили Армению. Сообщается, что в результате акций уже задержали свыше 160 человек.

В Ереване с самого утра граждане выходят на антиправительственный митинг. Активисты перекрывают улицы и блокируют движение транспорта.

Люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция с протестующими не церемонится.

В числе арестованных оказался и сын бывшего президента Армении, также силовики задержали и депутата Национального собрания. Тем временем оппозиция предупреждает, что антиправительственные митинги продолжатся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Испании 5 октября. Их встречу анонсировали в пресс-службе армянского Совета безопасности.