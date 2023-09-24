Пашинян встретится с Алиевым в испанской Гранаде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Испании 5 октября. Их встречу анонсировали в пресс-службе армянского Совета безопасности.

Уточняется, что сначала секретарь Совбеза Армен Григорян отправится с рабочей поездкой в Брюссель, где будет заниматься вопросами подготовки приговоров Пашиняна и Алиева. Его визит запланирован на 26 сентября.

Григорян, как отметили в пресс-службе, встретится в Бельгии с советниками президента Франции, канцлера ФРГ, главы ЕС, а также помощником Алиева Хикметом Гаджиевым.

Ожидается, что 5 октября представители Баку и Еревана проведут переговоры в городе Гранада в Испании. Главной темой их беседы станет ситуация в Нагорном Карабахе, где накануне произошло новое обострение.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. В Баку уточнили, что целью стороны являются позиции ВС Армении, а не мирное население. На следующий день при содействии российских миротворцев стороны пришли к соглашению о прекращении огня.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Азербайджан 25 сентября по приглашению Алиева.