Пашинян встретится с Алиевым в испанской Гранаде

Какие главные темы на повестке? Обсудят ли что-то, кроме Нагорного Карабаха?
Фото: Патрин Александр / ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Испании 5 октября. Их встречу анонсировали в пресс-службе армянского Совета безопасности.
Уточняется, что сначала секретарь Совбеза Армен Григорян отправится с рабочей поездкой в Брюссель, где будет заниматься вопросами подготовки приговоров Пашиняна и Алиева. Его визит запланирован на 26 сентября.
Григорян, как отметили в пресс-службе, встретится в Бельгии с советниками президента Франции, канцлера ФРГ, главы ЕС, а также помощником Алиева Хикметом Гаджиевым.
Ожидается, что 5 октября представители Баку и Еревана проведут переговоры в городе Гранада в Испании. Главной темой их беседы станет ситуация в Нагорном Карабахе, где накануне произошло новое обострение.
19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. В Баку уточнили, что целью стороны являются позиции ВС Армении, а не мирное население. На следующий день при содействии российских миротворцев стороны пришли к соглашению о прекращении огня.
Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.
Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Азербайджан 25 сентября по приглашению Алиева.
- 24 сент
- Российские миротворцы сопровождают эвакуацию населения из Карабаха в Армению
- 24 сент
- Баку обеспечит выход сложивших оружие ВС Армении из Нагорного Карабаха
- 24 сент
- Бригады скорой помощи везут из Нагорного Карабаха в Ереван 23 раненых
- 24 сент
- Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Нагорного Карабаха
- 23 сент
- Народный гнев: протесты в Армении грозят охватить всю страну
- 22 сент
- Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдачу оружия
- 22 сент
- Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах
- 21 сент
- Как прошли переговоры Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху: самое главное
- 21 сент
- Как удалось добиться мира после обострения в Нагорном Карабахе
- 21 сент
- МО РФ сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Читайте также
43%
-0.04 102.25
-0.11
Нашли ошибку?