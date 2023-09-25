«Какой позор!» — во Франции отреагировали на чествование эсэсовца в Канаде

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 5 0

Политик Филиппо о чествовании эсэсовца: Украина продолжает прославлять нацистов

«Какой позор!» — во Франции отреагировали на чествование эсэсовца в Канаде

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Эксперты считают, что киевский режим продолжает прославлять нацистов.

Во Франции прокомментировали чествование ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады. По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, это не меньше, чем позор.

«Какой позор!» — написал политик в социальных сетях.

Он отметил, что Украина «продолжает прославлять печально известных „героев“», имея в виду нацистов.

Несколькими днями ранее в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боец дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, чествование эсэсовца в парламенте Канады продемонстрировало неряшливое отношение к памяти.

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