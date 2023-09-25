«Превратился в овощ»: раскрыты подробности смерти Вячеслава Гришечкина

Актер скончался от проблем сердцем в одной из больниц Подмосковья.

Актер Владислав Гришечкин, наиболее известный как замполит Староконь в сериале «Солдаты», скончался 15 сентября. Артиста в плохом состоянии нашел его директор Максим Миллер. Он и рассказал подробности смерти любимого актера. Об этом сообщает издание KP.RU.

Как рассказал Максим Миллер, Вячеслав Гришечкин в какой-то момент перестал выходить на связь. Придя к актеру домой, директор нашел его на полу и попытался оказать помощь: дал таблетки для сердца и от давления, накормил, связался с дочерью Гришечкина Ольгой. При этом Миллер отмечает, что артист не был пьян. По решению дочери его отвезли в частную клинику на машине, квартиру он покидал на своих ногах.

Как сообщает издание, следующие два дня артист провел в реабилитационном центре, где лечат от алкогольной зависимости. Там же ему стало хуже, потребовалась реанимация, и его перевели в больницу.

«Он вышел на своих ногах, а потом всего за несколько дней превратился в овощ, в лежачего больного. Врачи в больнице разводили руками и говорили, что он очень слаб», — вспоминает Миллер.

В итоге Вячеслав Гришечкин скончался в реанимации одной из подмосковных больниц в возрасте 61 года.

Ранее сообщал 5-tv.ru, что происходило с Гришечкиным перед смертью.