Это несовместимо с жизнью: что происходило с Гришечкиным перед смертью

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Алина Крылова
Алина Крылова 300 0

Mash: врачи не сумели справиться с гипертермией у Гришечкина

Это несовместимо с жизнью: что происходило с Гришечкиным перед смертью

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Состояние артиста ухудшалось буквально на глазах.

В актерской среде активно обсуждают внезапную смерть Вячеслава Гришечкина. Актер скончался в одной из столичных больниц, куда попал с обширным инфарктом.

На недомогание он якобы пожаловался незадолго до старта очередных гастролей. 61-летний заслуженный артист резко почувствовал себя плохо, из-за чего буквально вынужден был отказаться от выступлений, передают СМИ. Еще спустя несколько часов Гришечкину окончательно поплохело: тогда-то артист и вызвал «скорую помощь», которая доставила его в больницу в тяжелом состоянии.

По информации Telegram-канала Mash, последние восемь суток актер театра и кино провел в реанимации, а до этого — два дня в частном реабилитационном центре в подмосковном Одинцове.

Уже через день после госпитализации состояние Гришечкина стало критическим: температура резко поднялась до 39, развилась гипертермия (накопление избыточного тепла в организме — Прим.ред).

Еще через день актера перевели в инфекционное отделение одной из подмосковных больниц, где больше недели медики боролись за его жизнь, и уже в ночь с 15 на 16 сентября артист скончался — из-за проблем с сердцем, несовместимых с жизнью.

Прощание с заслуженным артистом России пройдет в Театре на Юго-Западе 19 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о личной драме одного из главных актеров сериала «Солдаты».

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