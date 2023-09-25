Число жертв взрыва в Махачкале выросло до 36

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Трагедия произошла 14 августа. Спустя полтора месяца после произошедшего умер парень, который одним из первых бросился спасать людей.

Число жертв взрыва в Махачкале выросло до 36

Фото: МЧС России / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале Пожар в Дагестане

Взрыв на заправочной станции в Махачкале унес жизнь еще одного человека. По данным Telegram-канала Mash, в одной из московских больниц скончался молодой парень.

Еще одной жертвой трагедии, произошедшей на одной из АЗС Махачкалы 14 августа текущего года, стал 19-летний житель Дагестана. Почти полтора месяца врачи боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком серьезными.

Молодой человек умер 25 сентября, в понедельник, в одной из столичных больниц. Он стал свидетелем случившегося взрыва и последующего за ним сильнейшего пожара. Был одним из первых, кто бросился помогать пострадавшим.

Всего в результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 36 человек. Ранения получили более 100 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как люди спасали раненых при взрыве в Махачкале. В общей трагедии в стороне не остался, неверное, никто.  

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале
20 авг
«Максимально старался помочь»: как люди спасали раненных при взрыве в Махачкале
18 авг
Глава Дагестана назвал причину взрыва в Махачкале
17 авг
Меликов заявил о 17 неопознанных погибших после взрыва на АЗС в Махачкале
17 авг
У всех на виду: как хранилась селитра, спровоцировавшая взрыв на АЗС в Махачкале
17 авг
Подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале арестовали на два месяца
17 авг
Жертв могло быть больше: как дагестанцы помогали землякам после взрыва на АЗС
17 авг
В Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Дагестане
17 авг
«Был огромный пожар»: владелец сгоревшей АЗС в Махачкале рассказал детали ЧП
17 авг
Вернувшийся в Махачкалу боец СВО рассказал, как помогал пострадавшим при взрыве
16 авг
Путин: все переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве в Дагестане
+15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:16
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
21:09
«Вендетта настигнет»: жена Хайдарова обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз
20:58
В США назвали регионы, от которых придется отказаться Украине ради мира
20:49
Стали известны подробности смерти главаря сицилийской мафии «Коза ностра» Маттео Денаро
20:40
Срывало крыши: сильнейший ураган ударил по Норильску
20:31
Пассажир летевшего из Петербурга самолета скончался после потасовки на борту

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»
Время шиковать: блогер Helen Yes отпраздновала день рождения за 15 миллионов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России