Число жертв взрыва в Махачкале выросло до 36
Трагедия произошла 14 августа. Спустя полтора месяца после произошедшего умер парень, который одним из первых бросился спасать людей.
Фото: МЧС России / ТАСС
Взрыв на заправочной станции в Махачкале унес жизнь еще одного человека. По данным Telegram-канала Mash, в одной из московских больниц скончался молодой парень.
Еще одной жертвой трагедии, произошедшей на одной из АЗС Махачкалы 14 августа текущего года, стал 19-летний житель Дагестана. Почти полтора месяца врачи боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком серьезными.
Молодой человек умер 25 сентября, в понедельник, в одной из столичных больниц. Он стал свидетелем случившегося взрыва и последующего за ним сильнейшего пожара. Был одним из первых, кто бросился помогать пострадавшим.
Всего в результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 36 человек. Ранения получили более 100 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как люди спасали раненых при взрыве в Махачкале. В общей трагедии в стороне не остался, неверное, никто.
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