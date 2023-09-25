Число жертв взрыва в Махачкале выросло до 36

Взрыв на заправочной станции в Махачкале унес жизнь еще одного человека. По данным Telegram-канала Mash, в одной из московских больниц скончался молодой парень.

Еще одной жертвой трагедии, произошедшей на одной из АЗС Махачкалы 14 августа текущего года, стал 19-летний житель Дагестана. Почти полтора месяца врачи боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком серьезными.

Молодой человек умер 25 сентября, в понедельник, в одной из столичных больниц. Он стал свидетелем случившегося взрыва и последующего за ним сильнейшего пожара. Был одним из первых, кто бросился помогать пострадавшим.

Всего в результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 36 человек. Ранения получили более 100 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как люди спасали раненых при взрыве в Махачкале. В общей трагедии в стороне не остался, неверное, никто.