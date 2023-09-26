Беспокоиться не о чем? Что будет с российским рынком кофе из-за запрета Эфиопии

Ранее российское посольство предупредило о новых ограничениях, связанных с вывозом кофе в любом виде и количестве.

Россия не перестанет покупать кофе у Эфиопии, на прилавках не исчезнут заветные зерна и даже, скорее всего, не подорожают. Такое мнение высказал генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Эксперт объяснил, о чем на самом деле говорило посольство РФ в Аддис-Абебе, предупреждая о введенных временных ограничениях на вывоз кофе в любом виде и количестве. И хотя в диппредставительстве подчеркнули, что ограничения касаются авиапассажиров, провозящих через таможню эфиопские кофейные зерна, паника уже дала знать о себе в прессе.

«Эфиопия не запрещала экспорт кофе. Речь идет об ограничениях, которые на самом деле действуют в Эфиопии для туристов, для физических лиц, кто во время своих поездок покупает кофе и вывозит его из страны. Эти ограничения действуют достаточно давно, сегодня просто посольство РФ в Эфиопии еще раз напомнило», — сказал Чантурия.

По словам специалиста, прилетающим в Эфиопию туристам и людям, которые приезжают в страну с деловой миссией, нельзя привозить кофейные гостинцы на родину — при выезде действуют ограничения на кофе. Это касается физических лиц, подчеркнул Чантурия, и никаким образом не относится к коммерческим поставкам, беспокоиться не о чем. Эфиопский кофе как поступал на российский рынок, так и будет поступать.

Как отметил собеседник 5-tv.ru, на сегодня нет причин для резкого подорожания эфиопского кофе. Он объяснил, что ключевой и определяющей будущее характеристикой рынка является курс национальной валюты. И рост цен на продукт, что наблюдался недавно, был связан, прежде всего, с изменением курса рубля к доллару США. Все операторы покупают кофе на мировых биржах, за рубежом, оплачивая сырье твердой валютой.

«Соответственно, изменения национальной валюты к доллару США сказывается сейчас на ценах. Если мы будем в ближайшей перспективе иметь стабильный курс доллара, я думаю, каких-то фундаментальных причин на рынке, чтобы кофе дорожал, нет», — заключил Чантурия.

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