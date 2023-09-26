Поцелуи, медузы и не только: худшие воспоминания Софьи Каштановой о кино

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 882 0

Софья Каштанова поделилась худшими воспоминаниями о кино

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса пережила немало испытаний на съемочной площадке, но не разлюбила свою работу — как ей это удалось?

Актриса Софья Каштанова напомнила публике, что жизнь представителей ее профессии — это не только глянцевые обложки, красные ковровые дорожки, аплодисменты и прочие радости популярности. Работа порой связана с тяжелыми условиями съемок и необходимостью выдавать перед камерой чувства, далекие от реальных. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере нового сезона Института развития интернета (ИРИ) в Москве.

На мероприятии были представлены флагманские проекты на этот и будущий годы. Гостям показали трейлеры проектов, которые получили поддержку организации. В их числе комедии, детективы, а также шоу и анимационные проекты для детей и подростков. Много внимания уделено и романтическим историям. К слову, именно в такой снималась однажды Каштанова, преодолевая настоящее испытание выносливости.

«У меня был эпизод в жизни, когда нужно было плыть в холодном море, целоваться, выплывать, а море было наполнено медузами. И получается мы целовались, медузы у нас были вообще везде, и холодное море… Это было ужасно», — вспоминала актриса.

На первый взгляд, отметила она, ситуация неприятная, но, если посмотреть с другой стороны… Артисты на площадке, какой бы она ни была, занимаются любимым делом, своей страстью, а в результате получают «классный фильм и сплошной позитив». Поэтому Софья Каштанова считает своей главной задачей в профессии и жизни поиск положительных моментов в неприглядных ситуациях и умение этими моментами наслаждаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что показали на новом сезоне ИРИ.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:29
Марочко: боевая авиация ВСУ активизировалась на купянском направлении
9:18
Доля фальсификата на рынке растительных масел превысила 18%
9:17
Контейнеровоз под флагом России запросил помощи у Турции
9:12
Автомобили в России могут подорожать еще на 30%
9:07
Подскочила температура, встало сердце: в Одинцове расследуют внезапную смерть школьника
8:56
Семь населенных пунктов в Курской области обесточено из-за атаки беспилотников

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России