Поцелуи, медузы и не только: худшие воспоминания Софьи Каштановой о кино

Актриса пережила немало испытаний на съемочной площадке, но не разлюбила свою работу — как ей это удалось?

Актриса Софья Каштанова напомнила публике, что жизнь представителей ее профессии — это не только глянцевые обложки, красные ковровые дорожки, аплодисменты и прочие радости популярности. Работа порой связана с тяжелыми условиями съемок и необходимостью выдавать перед камерой чувства, далекие от реальных. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере нового сезона Института развития интернета (ИРИ) в Москве.

На мероприятии были представлены флагманские проекты на этот и будущий годы. Гостям показали трейлеры проектов, которые получили поддержку организации. В их числе комедии, детективы, а также шоу и анимационные проекты для детей и подростков. Много внимания уделено и романтическим историям. К слову, именно в такой снималась однажды Каштанова, преодолевая настоящее испытание выносливости.

«У меня был эпизод в жизни, когда нужно было плыть в холодном море, целоваться, выплывать, а море было наполнено медузами. И получается мы целовались, медузы у нас были вообще везде, и холодное море… Это было ужасно», — вспоминала актриса.

На первый взгляд, отметила она, ситуация неприятная, но, если посмотреть с другой стороны… Артисты на площадке, какой бы она ни была, занимаются любимым делом, своей страстью, а в результате получают «классный фильм и сплошной позитив». Поэтому Софья Каштанова считает своей главной задачей в профессии и жизни поиск положительных моментов в неприглядных ситуациях и умение этими моментами наслаждаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что показали на новом сезоне ИРИ.