ГДР, братки из 90-х и Великая Отечественная: что показали на новом сезоне ИРИ

В Москве состоялась презентация нового сезона Института развития интернета, на которой были представлены флагманские проекты на этот и будущий годы. Гостям мероприятия показали трейлеры проектов, которые получили поддержку организации. В их числе комедии, детективы, а также шоу и анимационные проекты для детей и подростков. Все подробности — у корреспондента «Известий» Алексея Лазуренко.

Там, где когда-то рождалось отечественное кино, говорят о его будущем. Новый сезон Института развития интернета представляют в старейшем кинотеатре столицы. И в этом — не просто символизм.

«От давней истории до современной истории сейчас очень много серьезных, я бы даже сказал пронзительных сериалов, которые показывают те самые факты, основанные на реальных событиях», — отметил гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.

ИРИ — весомое слово в производстве отечественного контента. Каждое пятое видео рунета снято с него поддержкой. От роликов блогеров до настоящих киноэпопей. С государственным институтом сегодня сотрудничает 11 ведущих онлайн-кинотеатров страны. Поэтому и большая часть средств идет на российское кино.

В новом сезоне останется место романтике. Выйдут свежие эпизоды полюбившихся сериалов. «Трудные подростки», например, заходят на пятый сезон. Но золотые коллекции онлайн-кинотеатров весомо пополнят истории настоящих героев. От горе-аферистов, ставших отрядом спецагентов на службе родине, до пронзительной саги Игоря Угольникова. Белые воротнички сороковых — ученые, писатели, художники — встают на защиту столицы.

«Как пошел мой дед в 1-ю дивизию народного ополчения и погиб в октябре 1941 года. Запрос общества существует, и мы вольно или невольно сравниваем нынешнюю ситуацию с той», — рассказал режиссер Игорь Угольников

Федор Бондарчук поддержал героическую историю первопроходцев с «Челюскина». Получился любовный треугольник, зажатый арктическими льдами. А Кирилла Кяро в образе Отто Шмидта можно узнать разве что только по голосу.

Это было время, что рождало героев. Потом они рождались времени вопреки. 80-е — предвестье перестроечной бури. Но в этом времени живут романтики, умеющие держать слово, расскажет о них «Слово пацана». В «ГДР» — это теперь еще и название фильма — разведчик Нечаев отстаивает честь родины в самой горячей точке «холодной войны» как называли западный Берлин. Но разделяющая город стена уже трещит по швам. И Горбачев на кассетнике слушает Цоя.

«Социальная значимость может быть разной. Она не обязательно должна быть только про, как мы понимаем, по социальным вопросам здесь и смыслы самое главное и те вещи, которые, может быть, зритель будет считывать на подсознании», — отметил генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Поэтому даже братки 90-х — в новом сезоне — почти рыцари из сериала «Отмороженные». Случайно попали в криокамеру, проснулись в нашем веке.

Из подвальных качалок на мировые арены. В документальной линейке сезона — первая антология российского MMA. Рассказанная из-за кулис голосами легенд спорта.

И все эти истории героев — настоящих и вымышленных — можно будет увидеть на интернет-платформах страны в следующие полтора года.