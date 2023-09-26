Доля фальсификата на рынке растительных масел превысила 18%

В России собираются ввести маркировку растительного масла. Пока только в тестовом режиме. Как выяснили «Известия», все из-за того, что только за два года фальсификата на рынке масел стало больше примерно вдвое.

Доля подделок уже достигает 20%. Нечестные производители разбавляют более дорогое, оливковое масло, более дешевым- подсолнечным. А подсолнченое — разводят пальмовым. Покупатель думает, что выбирает полезный продукт, а на деле- получает нездоровый заменитель.