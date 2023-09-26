Доля фальсификата на рынке растительных масел превысила 18%

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Как быть потребителям, чтобы не нарваться на «паленку»?

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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В России собираются ввести маркировку растительного масла. Пока только в тестовом режиме. Как выяснили «Известия», все из-за того, что только за два года фальсификата на рынке масел стало больше примерно вдвое.

Доля подделок уже достигает 20%. Нечестные производители разбавляют более дорогое, оливковое масло, более дешевым- подсолнечным. А подсолнченое — разводят пальмовым. Покупатель думает, что выбирает полезный продукт, а на деле- получает нездоровый заменитель.

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