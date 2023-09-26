Британия скорбит: названа причина смерти Макаллума, сыгравшего агента СССР

|
Алина Крылова
Алина Крылова 27 0

Дэвид Макаллум умер от естественных причин

Британия скорбит: названа причина смерти Макаллума, сыгравшего агента СССР

Фото: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

Читайте нас в: Дзен Новости

Что произошло с известным актером? Можно ли было его спасти?

В Британии оплакивают смерть актера Дэвида Макаллума. Исполнителя ролей не стало на 91-м году. В кино шотландец прославился благодаря разноплановым ролям добряков и плохишей. Вторую волну популярности Макаллуму принесла роль агента СССР Ильи Курякина в сериале «Агенты. А. Н. К. Л».

Спустя несколько часов после смерти актера стало известно, что Макаллум умер от естественных причин на фоне почтенного возраста. Об этом сообщает Variety. О вохможных проблемах со здоровьем у артиста не знали ни коллеги, ни друзья.

Дэвид Маккаллум родился 19 сентября 1933 года в Глазго, свою актерскую карьеру он начал в 1957 году. Одним из главных хобби знаменитости была музыка: в 60-е Маккаллум записал четыре альбома инструментальной музыки для Capitol Records. Одна из самых известных композиций «The Edge» звучит в саундтреке к фильму «Малыш на драйве».

При жизни актер был женат дважды. Воспитал четверых сыновей и дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера Владимира Хмельницкого.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:29
Марочко: боевая авиация ВСУ активизировалась на купянском направлении
9:18
Доля фальсификата на рынке растительных масел превысила 18%
9:17
Контейнеровоз под флагом России запросил помощи у Турции
9:12
Автомобили в России могут подорожать еще на 30%
9:07
Подскочила температура, встало сердце: в Одинцове расследуют внезапную смерть школьника
8:56
Семь населенных пунктов в Курской области обесточено из-за атаки беспилотников

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России