Британия скорбит: названа причина смерти Макаллума, сыгравшего агента СССР

Что произошло с известным актером? Можно ли было его спасти?

В Британии оплакивают смерть актера Дэвида Макаллума. Исполнителя ролей не стало на 91-м году. В кино шотландец прославился благодаря разноплановым ролям добряков и плохишей. Вторую волну популярности Макаллуму принесла роль агента СССР Ильи Курякина в сериале «Агенты. А. Н. К. Л».

Спустя несколько часов после смерти актера стало известно, что Макаллум умер от естественных причин на фоне почтенного возраста. Об этом сообщает Variety. О вохможных проблемах со здоровьем у артиста не знали ни коллеги, ни друзья.

Дэвид Маккаллум родился 19 сентября 1933 года в Глазго, свою актерскую карьеру он начал в 1957 году. Одним из главных хобби знаменитости была музыка: в 60-е Маккаллум записал четыре альбома инструментальной музыки для Capitol Records. Одна из самых известных композиций «The Edge» звучит в саундтреке к фильму «Малыш на драйве».

При жизни актер был женат дважды. Воспитал четверых сыновей и дочь.

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