«Огромная угроза»: Украина пошла на мировой антирекорд

Страна столкнулась с еще одной глобальной проблемой, превосходящей по своим масштабам все остальные.

У правительства Украины возникла новая проблема на фоне существующего кризиса. К оттоку специалистов и недостатку финансов неожиданно добавилось падение деторождения. Совсем скоро страна рискует оказаться на пороге демографической ямы, сообщает газета The Wall Street Journal.

По соображениям аналитиков, только за последние шесть месяцев процент рожденных малышей в стране сократился почти на треть, 28%. Специалисты называют происходящие процессы «самым резким падением с момента обретения Украиной независимости в 1991 году».

Если ситуация будет разворачиваться в негативном ключе и дальше, велик риск, что население Украины сократится до 30 миллионов человек (такие же показатели у Ганы, Мозамбика, Анголы и Перу).

Прогнозисты подчеркивают: подобная тенденция расценивается как большая угроза, поскольку еще до спецоперации страна демонстрировала одни из самых низких показателей деторождения в мире. На фоне массовой эмиграции беженцев ситуация выглядит практически патовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме приняли закон о новом пособии на рождение и воспитание ребенка.