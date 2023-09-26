Нашел любовь и боится будущего: как живет Игорь, который с 11 лет носит маму без ног и зрения на руках

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Алина Крылова
Алина Крылова 36 0

Игорь Трубников нашел любовь и продолжает лечить мать

Нашел любовь и боится будущего: как живет Игорь, который с 11 лет носит маму без ног и зрения на руках

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Юноша сумел пережить самый трудный момент для его семьи. Как он борется с невзгодами сейчас?

Драма семьи Трубниковых из Воронежской области не сумела оставить равнодушными миллионы россиян. С одиннадцати лет Игорь вынужден был заботиться о тяжелобольной матери, буквально постоянно перенося ее на руках. Из-за осложнений диабета женщина практически полностью лишилась зрения и подвижности в ногах.

Трагедия семьи заставила Игоря быстро повзрослеть. Уже в 14 лет мальчик вынужден был взять на себя весь быт в доме, в котором не было ни воды, ни газа, ни канализации. Чтобы мать могла подышать свежим воздухом, каждый день Игорь спешил после школы домой, а затем выносил ее на крыльцо. где несколько часов стоял рядом, боясь, что женщина травмируется.

Тогда журналистам Трубников рассказывал: он мечтает стать поваром в элитном ресторане, чтобы зарабатывать много денег и организовать матери достойный медицинский уход. С тех пор прошло десять лет: сегодня Игорь уже не тот мальчик, которым его узнала вся страна. Юноша успел отслужить в армии, и о проблемах говорит спокойно, хоть и признается — с момента болезни матери и смерти отца его жизнь превратилась в ад.

Не так давно молодому человеку исполнилось 23 года. Гласность помогла матери и сыну выменять старый дом без коммунальных удобств на новую квартиру в регионе, а врачи спроектировали для женщины самые дорогие протезы. Игорь нашел девушку, в которую давно влюблен, но съезжаться с ней пока не планирует — боится оставить мать одну.

За последнее время здоровье самой женщины значительно ухудшилось: к уже имевшимся проблемам со здоровьем добавилась опухоль в голове. Головные боли привели к полному онемению руки и нарушениям в речи,. Больше же всего мать чудо-сына переживает, что ее единственный наследник не спешит жениться, предпочитая пребывание с матерью отношениям с избранницей.

«Ему хочется свое создать, пожить, она учится. Конечно, надо, я понимаю… У нас в Воробьевке дом престарелых, вот туда меня поселили бы, я бы потихоньку там… А сын бы свою жизнь налаживал. Да он замучился, наверное», — горюет она в интервью с Еленой Погребижской на YouTube.

Сам Трубников не исключает, что когда-то все же сделает своей девушке предложение. Но пока в паре об этом умалчивают — во главе угла стоят другие приоритеты, подчеркивает он.

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