Следователи подтвердили, что упавшая в прошлом году в Польше ракета была украинской

Инцидент произошел 15 ноября 2022 года и унес жизни двух людей.

В рамках расследования удалось установить, что в Польше в ноябре прошлого года упала ракета с Украины. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Польские следователи исключили возможность запуска снаряда с территории России. В прокуратуре страны раскрывать детали не стали в силу их засекреченности, однако отмечается, что следственные действия были завершены, и их результат исчерпывающий.

«Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек», — приводит газета слова источника.

Уточняется, что местные следователи в рамках мероприятия не сотрудничали с украинской стороной. Киев никаких материалов не предоставил.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский сообщил о направлении Украине запроса о правовой помощи. Сейчас Варшава находится в ожидании ответа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша обвинила Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела страны.