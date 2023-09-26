Что делать, если разбился градусник: как правильно собрать ртуть и куда ее деть

Разбитый градусник — страх, внушаемый с детства. Многие слышали «пугалки» про ртуть, но вот что делать, если ситуация произойдет на самом деле — мало кто знает. Давайте разберемся вместе.

Как быть, если разбился градусник?

Разбившийся ртутный термометр — не такое уж редкое происшествие. Паниковать в этом случае не стоит — жидкого металла, содержащегося в домашнем приборе (обычно это порядка двух граммов), недостаточно, чтобы нанести серьезный вред организму. Тем не менее, следует экстренно принять меры.

Пары ртути, которая служит в градуснике измерителем температуры, опасны для здоровья человека. Если сделать демеркуризацию своими силами не представляется возможным (например, вещество пролилось на батарею и мгновенно испарилось), необходимо сообщить по телефону «112» или «01». И в дальнейшем действовать по указаниям дежурного.

Первые действия если разбился градусник

Для очистки помещения применяют механические методы (ртуть собирают с помощью разных приспособлений) и химические (с использованием веществ-демеркуризаторов, таких как перманганат калия (марганцовка), пищевая сода, сульфат натрия, медный купорос). Чтобы достичь желаемого результата, вначале убирают капли металла, затем обрабатывают поверхности очищающими составами.

Первым делом после того, как разбился градусник, нужно удалить из дома детей и домашних животных или хотя бы отправить в другую комнату. Чтобы не разнести токсичный металл на подошвах, на входе желательно постелить смоченный водой коврик.

Приступая к демеркуризации, нужно позаботиться о средствах индивидуальной защиты. В идеале рекомендуется проводить работы в противогазе, как минимум — респираторе. Если нет ни того, ни другого, нужно защитить дыхательные пути хотя бы медицинской маской. На руки следует надеть резиновые перчатки, на ноги — бахилы или полиэтиленовые пакеты.

«Когда разбился градусник и есть какие-то сомнения, то обращайтесь в МЧС — там подскажут, что нужно делать. Для проведения мероприятий по ликвидации ртути от термометра можно обращаться в СЭС, но услуга эта платная. Также можно прибегнуть к помощи специализированной коммерческой организации», — рассказал специалист по демеркуризации Андрей Михалченков, передает РИА Новости.

Как собрать ртуть и осколки градусника

Процедура уборки несколько отличается в зависимости от того, на какой поверхности разлилась ртуть. Проще всего, если это твердый пол и т. п. В противном случае, если инцидент произошел на мягком покрытии, шансы устранить загрязнение своими силами значительно уменьшаются.

На полу или на иной гладкой поверхности

Алгоритм действий в случае, если вещество разлилось по твердой поверхности, таков:

Приняв меры предосторожности, необходимо аккуратно собрать осколки и ртуть. Для сбора металла подойдут скотч или лейкопластырь, шприц, резиновая груша с тонким наконечником, смоченная в воде газета, мокрая вата, пластилин, медная пластинка, оловянная фольга. Действовать необходимо аккуратно, чтобы не разбить шарики ртути на еще более мелкие.

Мелкие капли можно согнать в шарик побольше, собрать на лист бумаги, помогая себе кисточкой и т. п. Вариант — засасывать шприцем или резиновой грушей.

Попавшие в щели шарики можно попытаться достать спицей или толстой иглой. Встречаются рекомендации насыпать немного песка и вымести его кисточкой, либо засыпать труднодоступные места, где могла оказаться ртуть, порошком серы или алюминиевой пудрой. Также можно обильно покрыть загрязненное место пеной для бритья, затем тщательно все собрать.

Осколки, шкалу с делениями и жидкий металл убрать в герметичную емкость и поставить в холодное место. Это позволит уменьшить количество испарений.

Промыть место загрязнения мыльно-содовым раствором. В течение последующих 10 дней необходимо регулярное (минимум два раза в сутки) проветривание квартиры путем создания сквозняков на 7-10 минут и влажная уборка с применением мыльно- содового раствора или стирального порошка (один раз день в течение 10 дней)

После уборки взаимодействовавшему со ртутью человеку рекомендуется тщательно вымыть руки с мылом, прополоскать рот и горло слабо-розовым раствором марганцовки, тщательно почистить зубы, принять 2-3 таблетки активированного угля.

Если у вас нет уверенности, что удалось собрать всю разлившуюся ртуть, после проведения всех мероприятий по ликвидации последствий заражения желательно вызвать профессионалов для обследования жилища.

На ковре или мягкой мебели

Если ртуть из градусника разлилась на какой-то пористой поверхности, ликвидировать загрязнение своими силами очень сложно. На ковре или мягкой мебели шарики между ворсинками можно попытаться собрать скотчем или лейкопластырем. Но не факт, что получится. В этом случае лучше обратиться к помощи профессионалов.

Можно попытаться избавиться от ртуть на ковре, упаковав его в полиэтилен и вынеся нa улицу, в уединенное место. Выбить ковep, чтобы загрязнения оставались на пленке. Затем оставить на несколько часов, чтобы проветрился. Послe возвращения в квартиру ковер следует продезинфицировать раствором маргановки, белизной или горячим мыльно-содовым раствором (по 40 г соли и мыла на литр воды). Но гарантировать полноценную очистку предмета интерьера могут только профессионалы.

Как правильно утилизировать разбитый градусник?

Собранную ртуть следует поместить в плотно закрывающуюся емкость либо сложить в плотный пакет и завязать его. Надежно упакованное вещество нужно сдать в местный центр демеркуризации либо в управляющую компанию. Узнать, где принимают отходы, можно по телефону 112. В МЧС градусники и все остальное примут бесплатно, в коммерческих компаниях придется заплатить. Инструмент, которым производилась уборка, следует также утилизировать.

«В каждом субъекте России вопрос по сдаче ртути решается специфически применительно к региону. Этот металл должен сдаваться на специализированные предприятия. В мусорные контейнеры, даже предназначенные для ртутьсодержащих отходов, ни в коем случае выбрасывать нельзя», — отметил Андрей Михалченков.

Разбившимися ртутными градусниками занимаются особые подразделения МЧС, а также частные фирмы. В интернете легко найти тех, кто предоставляет подобные услуги, однако их качество проверить сложно. По этой причине лучше звонить спасателям.

Строго запрещено:

Собирать ртуть и осколки градусника голыми руками

Собирать ртуть и осколки градусника веником или пылесосом

Выбрасывать остатки градусника в мусорку

Профилактика отравления при разбитом градуснике

Если был разбит градусник, нужно безотлагательно устранить загрязнение, как можно меньше контактируя с парами ртути. В случае, если есть признаки отравления, нужно обратиться к врачу.

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