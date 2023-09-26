«Сильный человек»: Шуфутинский прервал молчание о состоянии Николаева
Михаил Шуфутинский ждет выписки Игоря Николаева из больницы
Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев
Что о самочувствии композитора рассказал именитый артист?
Угодившему в больницу с сердечным приступом композитору Игорю Николаеву продлили срок госпитализации. Перенесший операцию музыкант медленно, но верно идет на поправку.
Однако пока о выписке и возвращении домой говорить все же рано, предупреждают врачи. Заслуженный артист России и близкий друг композитора Михаил Шуфутинский эксклюзивно для 5-tv.ru прокомментировал текущее состояние исполнителя.
По его информации, совсем скоро Николаев выздоровеет и сам выйдет на связь. Пока же друзья и коллеги артиста ждут звонка или сообщения от него.
«Я тоже волнуюсь за здоровье Игоря. Но рассказать вам ничего не могу. Уверен, что Игорь Николаев скоро выздоровеет. Он сильный человек», — говорит он.
Шуфутинский обязан своим главным хитом про 3 сентября именно Николаеву. Тот стал одним из авторов музыки — впоследствии именно артисту выпала честь исполнять песню, хотя изначально она писалась под другого, не менее именитого деятеля культуры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Николаеву может понадобиться еще одна операция.
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