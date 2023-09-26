«Сильный человек»: Шуфутинский прервал молчание о состоянии Николаева

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 20 0

Михаил Шуфутинский ждет выписки Игоря Николаева из больницы

«Сильный человек»: Шуфутинский прервал молчание о состоянии Николаева

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Что о самочувствии композитора рассказал именитый артист?

Угодившему в больницу с сердечным приступом композитору Игорю Николаеву продлили срок госпитализации. Перенесший операцию музыкант медленно, но верно идет на поправку.

Однако пока о выписке и возвращении домой говорить все же рано, предупреждают врачи. Заслуженный артист России и близкий друг композитора Михаил Шуфутинский эксклюзивно для 5-tv.ru прокомментировал текущее состояние исполнителя.

По его информации, совсем скоро Николаев выздоровеет и сам выйдет на связь. Пока же друзья и коллеги артиста ждут звонка или сообщения от него.

«Я тоже волнуюсь за здоровье Игоря. Но рассказать вам ничего не могу. Уверен, что Игорь Николаев скоро выздоровеет. Он сильный человек», — говорит он.

Шуфутинский обязан своим главным хитом про 3 сентября именно Николаеву. Тот стал одним из авторов музыки — впоследствии именно артисту выпала честь исполнять песню, хотя изначально она писалась под другого, не менее именитого деятеля культуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николаеву может понадобиться еще одна операция.

+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
В 26 регионах РФ зафиксирован высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
13:38
«Только кажется простым»: чем на самом деле опасен шугаринг
13:29
Песков о поставке Киеву дальнобойных ракет и танков: «Будут гореть»
13:25
«Делать, что считаешь нужным»: Григорий Лепс секретом успеха назвал пятую точку
13:25
Перестать быть человеком: кому помогает дьявол и чем придется пожертвовать вдобавок к душе
13:18
FT: большая часть экспорта нефти из России избежала влияния потолка цен

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России