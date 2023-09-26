«Времен холодной войны»: в ООН заявили о высоком уровне ядерной угрозы в мире

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

Гутерреш: ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны

«Времен холодной войны»: в ООН заявили о высоком уровне ядерной угрозы в мире

Фото: www.globallookpress.com / nuclear weapon, explosion

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Человечеству стоит ликвидировать все ядерное оружие, чтобы исключить риски.

Уровень ядерной угрозы в мире достиг показателей времен холодной войны. Свои опасения в связи с продолжающимся глобальным геополитическим соперничеством высказал генсекретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Ядерный риск поднялся до уровня, которого он не достигал со времен холодной войны», — прокомментировал он.

Гутерреш отметил, что все усилия, нацеленные на предотвращение применения ядерного оружия, сводятся на нет последнее время. Он призвал мир придерживаться режима разоружения и нераспространения ядерного оружия.

По словам Генсека ООН, все страны, имеющие в своем арсенале ядерное оружие, должны придерживаться моратория на его испытания. Он обратил внимание, что дипломатия и мирный диалог должны оставаться единственным способом урегулирования конфликтов, а все ядерное оружие необходимо уничтожить для исключения угрозы его применения.

«Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории», — подчеркнул он.

Во всем мире 26 сентября отмечается день борьбы с ядерным оружием. Дата была учреждена в декабре 2013 года Генассаблеей ООН. Организация на протяжении десяти лет выступает за полную ликвидацию такого вооружения.

Российская сторона также неоднократно предостерегала об опасности использования ядерного оружия. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что «в ядерной войне не может победителей». По его словам, это положение было зафиксировано в совместном заявлении лидеров России и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что между ядерными державами следует избегать любых столкновений, даже с применением обычных вооружений. В Кремле же подчеркивали, что ядерную эскалацию допускают лишь те страны, которые занимают безответственную позицию.

Ранее 5-tv.ru писал, что наследный саудовский принц предупредил об опасности применения ядерного оружия.

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