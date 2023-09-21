«Гибель»: саудовский принц предупредил об опасности применения ядерного оружия

Как страна отреагирует, если Иран получит ядерное оружие?

Если какая-нибудь страна применит ядерное оружие, это приведет к войне со всем миром. Об этом сообщил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в беседе с Fox News.

Он отметил, что мир не сможет допустить «второй Хиросимы». Поэтому желающий применить ядерное оружие должен понимать, что это приведет к конфликту глобального масштаба.

«Если мир увидит гибель 100 тысяч человек, это означает, что вы находитесь в войне с остальным миром», — прокомментировал он.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Фото: www.globallookpress.com / Wang Haizhou

Бен Салман добавил, что в Саудовской Аравии есть обеспокоенность тем, что какое-либо государство может получить ядерное оружие. По его словам, если оно появится у Ирана, то это вынудит страну принять соответствующие меры.

Российская сторона также неоднократно предостерегала об опасности использования ядерного оружия. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что «в ядерной войне не может победителей». По его словам, это положение было зафиксировано в совместном заявлении лидеров России и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что между ядерными державами следует избегать любых столкновений, даже с применением обычных вооружений. В Кремле же подчеркивали, что ядерную эскалацию допускают лишь те страны, которые занимают безответственную позицию.

С 1970 года действует Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Согласно соглашению, ядерным оружием могут обладать лишь пять стран: СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. Государства, не входящие в «Ядерную пятерку» не могут получить ядерное оружие или создавать свое.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров уличил США в намерении разрушить ДНЯО.