МИД: Россия ответит на враждебные действия Канады, включая санкции

На враждебные действия Канады, включая расширение санкционного списка, обязательно последует ответ. Об этом заявили в МИД России.

Отмечается, что российская сторона не намерена мириться с тем, что канадцы заигрывают с нацизмом (ситуация с чествованием эсэсовца в парламенте Канады. — Прим. ред.) и предпринимают необходимые шаги в контексте отношений Москвы и Риги. Речь идет в том числе о включении в санкционный список некоторых чиновников, деятелей культуры и бизнесменов.

«Рассчитываем, что здоровые силы в канадском обществе выступят против поощряемой властями „фашизации“ истории и повседневной жизни, идущей рука об руку с воинствующей русофобией», — говорится в заявлении.

Несколькими днями ранее в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боец дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

Позднее в Канаде извинились за чествование эсэсовца.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США в очередной раз расширили санкции в отношении России.