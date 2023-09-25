США внесли в черный список пять компаний РФ за нарушение экспортного контроля

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 29 0

Кроме того, под санкции подпали организации из ФРГ и КНР.

США внесли в черный список пять компаний РФ за нарушение экспортного контроля

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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США в очередной раз расширили санкции в отношении России. Так, американские Минторг и Минфин внесли в черный список пять компаний, которые якобы нарушили экспортный контроль.

Кроме того, под санкции США подпали организации из ФРГ, КНР, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Будапешт не намерен поддерживать санкции в отношении России, которые станут препятствием на пути сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики.

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