США внесли в черный список пять компаний РФ за нарушение экспортного контроля

США в очередной раз расширили санкции в отношении России. Так, американские Минторг и Минфин внесли в черный список пять компаний, которые якобы нарушили экспортный контроль.

Кроме того, под санкции США подпали организации из ФРГ, КНР, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Будапешт не намерен поддерживать санкции в отношении России, которые станут препятствием на пути сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики.