В России предложили упростить процедуру оформления субсидии на оплату ЖКХ

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Сейчас нужно собрать целый ворох документов и прийти в МФЦ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaevv; 5-tv.ru

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Депутаты Госдумы предложили упростить процедуру получения субсидии на оплату коммунальных услуг. Сейчас нужно собрать целый ворох документов и прийти в МФЦ.

По мнению авторов инициативы, на самом деле сделать все можно буквально в один клик. Так, чтобы данные о доходах подтягивались напрямую из базы налоговиков.

Это позволит сократить долги по коммунальным платежам. Еще один законопроект защищает жителей от переплат.

Собственники имеют право на возврат половины суммы за неправильные начисления за коммунальные услуги. Но управляющие компании часто игнорируют такие заявления — чтобы этого не происходило, для них подготовили штрафы.

Ранее 5-tv.ru писал, что специальные банковские счета для платежей за газ, свет и воду хотят ввести в России. Сейчас в большинстве случаев все деньги проходят через управляющую компанию, попадая в общий котел.

Проверить движение средств можно лишь раз в год — когда отчитываются за расходы и планируют будущие траты. Впрочем, нововведения можно и не дожидаться. 

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