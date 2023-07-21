Повысится прозрачность: в России изменят систему оплаты ЖКУ

Вскоре управляющие компании не смогут свободно распоряжаться деньгами, заплаченными жильцами за воду, тепло и электричество.

Минстрой России начал разрабатывать систему специальных счетов для накопления платы за коммунальные услуги. Такое поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщили «Известия», ссылаясь на письмо ведомства высшим исполнительным органам власти.

Так, речь идет о вводе «обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы». То есть, сейчас деньги жильцов попадают на счета управляющих компаний, становясь их собственностью.

«Сейчас деньги попадают на счета УК, в общий котел, и становятся собственностью организации. Жильцы дома могут контролировать их использование только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

После изменений деньги будут перенаправляться на особый банковский счет, чтобы те не становились собственностью управляющей компании, а жильцы могли видеть, на что они тратятся. При этом уже сегодня россияне могут перейти на прямую оплату коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям. Но, тем не менее, до сих пор большой поток денег проходит именно через управляющую компанию.

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