В 26 регионах РФ зафиксирован высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

На минувшей неделе было зафиксировано свыше 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы сразу в 26 субъектах страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что рост заболевших связан с холодной осенней погодой, а также увеличением контактов с большими коллективами. Заболеваемость возросла во всех возрастных категориях без исключений. При этом доля вирусов составила 1,4%, а негрипозных этиологий — почти 98%.

В регионах проходит вакцинация населения против гриппа. Прививки были сделаны уже более чем 18 миллионам россиянам. Среди них — порядка пяти миллионов детей.

Также по стране было зафиксировано 14 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это в 23 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли одновременно привиться от гриппа и коронавируса.