Умерла жена композитора культовой «Золушки» Антонио Спадавеккиа

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Рита Миронова
Рита Миронова 9 0

В Москве скончалась жена советского композитора Антонио Спадавеккиа

Умерла жена композитора культовой «Золушки» Антонио Спадавеккиа

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Что произошло с несчастной? Диагноз уже известен?

В Москве ушла из жизни экс-супруга советского композитора Антонио Спадавеккиа, создателя музыки для культовой «Золушки» 1947 года. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Лидия Дмитриевна, по данным источника, в последние годы тяжело болела. Причиной смерти собеседник назвал онкологическое заболевание.

Так, 90-летнюю женщину нашли в ее квартире на Строгинском бульваре. Это случилось 24 сентября. Позже выяснилось, что тело пролежало так не более двух часов.

Лидия вышла замуж за известного композитора, когда ей было всего 29 лет. Супруги прожили вместе семь лет и мечтали о ребенке, но у них не получалось осуществить эту мечту. Брак распался, однако бывшие возлюбленные смогли сохранить дружеские отношения.

Антонио Спадавеккиа написал всю музыку к советской киносказке «Золушка» 1947 года, в том числе и известную каждому песню «Добрый жук».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер Дэвид Маккаллум, сыгравший секретного агента СССР Курякина.

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