Умер актер Дэвид Маккаллум, сыгравший секретного агента СССР Курякина

Ушел из жизни шотландский актер Дэвид Маккаллум, сыгравший секретного агента КГБ Илью Курякина в сериале «Агенты А. Н. К. Л.» (1964-1968). Об этом сообщил Variety.

По сведениям издания, актер умер от естественных причин в возрасте 90 лет.

Именно роль Ильи Курякина принесла Маккаллуму наибольшую популярность. Также актер известен по роли судмедэксперта Дональда Малларда в сериале «Морская полиция: Спецотдел».

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