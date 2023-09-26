Умер актер Дэвид Маккаллум, сыгравший секретного агента СССР Курякина
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Артисту было 90 лет.
Фото: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine
Ушел из жизни шотландский актер Дэвид Маккаллум, сыгравший секретного агента КГБ Илью Курякина в сериале «Агенты А. Н. К. Л.» (1964-1968). Об этом сообщил Variety.
По сведениям издания, актер умер от естественных причин в возрасте 90 лет.
Именно роль Ильи Курякина принесла Маккаллуму наибольшую популярность. Также актер известен по роли судмедэксперта Дональда Малларда в сериале «Морская полиция: Спецотдел».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер основатель группы The Association Терри Киркман.
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