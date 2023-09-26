Умер актер Дэвид Маккаллум, сыгравший секретного агента СССР Курякина

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

Артисту было 90 лет.

Умер актер Дэвид Маккаллум, сыгравший секретного агента СССР Курякина

Фото: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

Читайте нас в: Дзен Новости

Ушел из жизни шотландский актер Дэвид Маккаллум, сыгравший секретного агента КГБ Илью Курякина в сериале «Агенты А. Н. К. Л.» (1964-1968). Об этом сообщил Variety.

По сведениям издания, актер умер от естественных причин в возрасте 90 лет.

Именно роль Ильи Курякина принесла Маккаллуму наибольшую популярность. Также актер известен по роли судмедэксперта Дональда Малларда в сериале «Морская полиция: Спецотдел».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер основатель группы The Association Терри Киркман.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:56
США отказались приглашать Путина на саммит АТЭС в ноябре
7:50
США и НАТО утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма с начала года
7:36
Огонь артиллерии: как расчеты «Градов» громят боевиков ВСУ на запорожском направлении
7:23
Жена Брюса Уиллиса рассказала о его прогрессирующей деменции
7:14
Выйти сухим из лужи: как обезопасить обувь от промокания и продлить срок службы
7:10
Десятки жителей Петербурга остались без денег и отпуска из-за недобросовестной турфирмы

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России