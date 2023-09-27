Поймете ли вы, что умерли? Как ощущается приближение смерти

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 17 0

Отсутствие аппетита и сонливость: как ощущается приближение смерти

Поймете ли вы, что умерли? Как ощущается приближение смерти

Фото: www.globallookpress.com /PsychoShadow

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Ученые ответили на многие вопросы, тревожащие людей.

Вопрос осознания смерти беспокоит человека с самых древних времен. Никто не знает, что чувствует человек во время ухода и что ждет нас за гранью жизни, поэтому смерть пугает и отталкивает людей. Однако сегодня наука позволяет если не узнать, что ждет нас по ту сторону, то хотя бы немного приоткрыть завесу тайны.

Как ощущается приближение смерти

Ученые из США на протяжении долгого времени изучали состояние организма умирающих людей и пришли к выводу, что тело реагирует на приближение смерти определенным образом.

У человека пропадает аппетит, а насильственная кормежка лишь усугубляет состояние уходящего. Усиливается сонливость, но даже длительный отдых не приносит сил, а наоборот лишает их. Человек все больше слабеет и все чаще погружается в дремоту.

Организм умирающего готовится к смерти, замедляя работу внутренних органов, так как угасающему телу требуется меньше кислорода. Дыхание человека становится медленным и слабым. Со временем перестают работать почки, уменьшается количество мочеиспусканий, замедляется кровообращение, снижается давление. Мозг постепенно лишается отдельных нейронных связей, что может вызывать тревожность, потерю памяти и бред. Интересно то, что существует состояние так называемой «терминальной ясности», когда человек незадолго до смерти внезапно обретает незамутненное сознание и чувствует облегчение. На самом деле это лишь признак последнего всплеска активности нейронов, после которого мозг начинает отключаться.

Что происходит с организмом в последние минуты

Перед смертью люди делятся на две категории: одни уходят в состоянии затуманенного рассудка, а другие наоборот в полном осознании происходящего. Если умирающий находится в здравом уме, то он может чувствовать приближение смерти, однако он будет не в состоянии описать свои чувства из-за сильного страха или тревоги. Люди же с помутнением сознания уходят из жизни спокойно, зачастую не реагируя на происходящее и не узнавая своих близких.

Многих мучает вопрос — а больно ли умирать? Ученые не пришли к однозначному ответу на него. Зачастую пожилые или тяжелобольные люди умирают без мучений — это можно объяснить выработкой эндорфина, который работает, как обезболивающее. Однако для кого-то процесс умирания крайне мучительный, и облегчить состояние человека могут только лекарства.

Что чувствует умирающий

Пережившие клиническую смерть люди нередко описывают видения, возникшие в моменты между жизнью и смертью. Кто-то видит длинный коридор-тоннель, кто-то чувствует легкость и ощущения полета, а кто-то видит яркий свет и слышит непонятные звуки. Кроме того, у многих пациентов наблюдались обонятельные галлюцинации, запах в которых никто не может описать. Впрочем, несмотря на обширные познания ученых в области предсмертных состояний, никто так и не смог выяснить, что же ждет человека за гранью. Возможно, нам и не стоит знать, что ожидает нас после жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли умереть от бессонницы.

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