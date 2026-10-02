OEM: «совы» рискуют потерять трудоспособность до пенсии

Люди с вечерним хронотипом могут чаще сталкиваться с потерей трудоспособности до наступления пенсионного возраста. Работа была опубликована в журнале Occupational & Environmental Medicine.

К такому выводу пришли финские ученые, изучившие связь между привычным временем активности человека и последующим выходом на пенсию по инвалидности. Исследование показало, что у «сов» такой риск оказался в 1,7 раза выше, чем у «жаворонков».

Как проходило исследование

Ученые наблюдали почти за 5700 людьми, родившимися в 1966 году. В возрасте 46 лет участники прошли оценку хронотипа — то есть индивидуальной склонности быть более активными утром или вечером.

После этого исследователи в течение 12 лет отслеживали данные участников по национальным реестрам занятости и пенсионных выплат. Особое внимание уделялось случаям выхода на пенсию по инвалидности.

В результате выяснилось, что люди с выраженным вечерним хронотипом сталкивались с таким исходом в 1,7 раза чаще, чем участники с утренним хронотипом.

Почему «совы» могут чаще сталкиваться с проблемами

Авторы исследования связывают полученный результат прежде всего с особенностями здоровья. По их версии, у людей с вечерним хронотипом биологические часы могут хронически не совпадать с привычным рабочим графиком.

Если человеку физиологически комфортнее поздно ложиться и поздно вставать, раннее начало рабочего дня может постоянно нарушать естественный ритм организма. Исследователи предполагают, что такое несоответствие способно негативно отражаться на здоровье.

При этом обнаруженная связь сохранялась даже после того, как ученые учли уровень образования и характер работы участников.

Можно ли изменить хронотип

Хронотип во многом определяется генетическими особенностями и, согласно данным исследования, во взрослом возрасте меняется незначительно. Поэтому вечерний тип активности не обязательно означает сознательный выбор позднего режима.

Исследователи отмечают, что для понимания механизма этой связи необходимы дальнейшие исследования. Пока результаты позволяют говорить о различиях между хронотипами, но не устанавливают прямую причинно-следственную зависимость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.