Уникальную мини-субмарину для глубинных работ представили в России

Российский аппарат «Ясон», который способен проводить работы на огромной глубине (более двух километров), представили на Международной конференции по освоению ресурсов Арктики, она проходит в Петербурге.

Мини-субмарина водоизмещением 15 тонн будет использоваться для геологоразведки, а также для обследования подводных трубопроводов. К тому же аппарат обитаемый — им будут управлять два пилота.

«Уникален тем, что это полностью прозрачный корпус — 270 градусов обзор. Таких аппаратов в России нет. Два человека — пилоты, которые будут эксплуатировать. Оснащен манипуляторами, мощным радиоэлектронным вооружением для проведения всех возможных работ, которые можно сделать на таких глубинах», — отметил руководитель Курчатовского комплекса ядерных транспортных энергетических технологий Василий Устинов.

В следующем году «Ясон» пройдет глубоководные испытания, а после будет использоваться для нужд Северного морского пути. Также в ходе конференции эксперты обсудят строительство морских сооружений, флота и инфраструктуры для освоения Северного полюса.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские танкеры впервые идут в Китай через Северный морской путь.