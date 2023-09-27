Продолжение культовой истории или пародия? Чего ждать от фильма «Брат-3»

С 23 ноября в России начнется показ одноименного фильма режиссера Валерия Переверзева.

С 23 ноября выходит в прокат дебютный полнометражный фильм режиссера Валерия Переверзева «Брат-3». Автор выступил в роли продюсера и оператора, сценарий написал он же в соавторстве с женой Юлией. Пока завершается работа над звуком и определяются площадки, на которых состоятся премьеры, публика гадает, что это будет за история.

Сюжет закручен вокруг семьи тамбовского генерала, оказавшейся в опасной связи с преступной группировкой. Но имеет ли она отношение к культовой дилогии Алексея Балабанова? В эксклюзивном интервью 5-tv.ru кинокритик Сергей Сычев уверенно заявил — нет, не имеет.

«С самого начала было известно, что никакого реального продолжения „Брата“ не было, нет и не будет. Об этом говорил продюсер первых двух фильмов Сергей Сельянов, и это было понятно сразу. Это я думаю, что скорее такой, скорее, дружеский шарж, капустник какой-то. То, что он появляется, говорит, что „Брат“ по-прежнему остается одной из самых популярных дилогий или, можно даже сказать, франшиз в российской культуре за последние 30 лет», — завил эксперт.

Первый фильм «Брат» Балабанов показал в 1997 году, спустя три года появился «Брат-2». В обход всем закономерностям, вторая картина не уступила, российский зритель по сей день цитирует героев, пересматривает, включает их в список любимых. Определенно, интерес к истории о Даниле Багрове и его «добре с кулаками» не ослаб. Как напомнил Сергей Сычев, в прошлом году издательством Bubble Comics была издана книга-антология комиксов о персонажах.

«Это все такое народное творчество, оно, вероятно, будет выходить до тех пор, пока не появится такого фильма, который сможет предложить что-то хотя бы сопоставимое по значимости с фильмом „Брат“. Пока такого фильма нет и, честно говоря, не предвидится», — постановил критик.

Что же касается творения Переверзева — это, как говорится, совсем другая история. Как отмечает Сычев, лента и не задумывалась, как логичное продолжение истории Данилы Багрова. Этот проект, помимо прочего, никакого отношения к создателям того самого «Брата» не имеет. То, что критик отнес к категории «народного творчества». А название, предельно однозначное и отсылающее к легендарному Балабанову, просто трюк, уверен Сычев.

«Я думаю, что для того, чтобы привлечь внимание. Если бы он назывался „Разборки в Питере“, скорее всего, внимания было меньше. Это маркетинговый ход», — заключил он.

А пока российская публика готовится принимать нового «Брата», каким бы он ни был, в Москве проходит премьера фильма «Повелитель ветра». Это история кругосветного путешествия Федора Конюхова на воздушном шаре. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с Конюховым, в котором он заявил, что предлагал создателям пригласить в проект Кевина Костнера, но главная роль в итоге досталась Федору Бондарчуку.