Знаменитый путешественник Конюхов привел семью на премьеру фильма о нем «Повелитель ветра»

В картине его сыграл Федор Бондарчук. О чем сюжет?

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма о знаменитом русском путешественнике Федоре Конюхове «Повелитель ветра». Картина рассказывает об одном из этапов жизни героя — одиночном кругосветном полете на воздушном шаре. Полет готовит целая команда, но никто не в силах предугадать все опасности, которые предстоит преодолеть. В том числе ураган, из-за которого Конюхов останется без связи и почти без воздуха — один на один со стихией. Но и это по плечу авантюристу, который обещал вернуться к своим близким.

Роль Конюхова исполнил Федор Бондарчук, он же выступил продюсером фильма. Жену путешественника Ирину сыграла Анна Михалкова, сына Оскара — Евгений Ткачук. На премьере герой ленты и его прототип встретились тепло, обнялись, Бондарчук примерил кепку путешественника — ту самую, которую носил в период съемок. А Конюхов рассказал корреспонденту 5-tv.ru о своих впечатлениях от кино и амбициозных планах. Да, герой кругосветок и в 71 год не собирается останавливаться на достигнутом.

«Ближайшее путешествие — в декабре. Я отправлюсь на полгода на катамаране на солнечной батарее. (Экспедиция) по изучению океанов и микропластика. Я занимаюсь микропластиком в океане уже давно. Сначала Тихом, потом в Индийском океане», — поделился планами Конюхов.

Фильма путешественник целиком еще не видел, только некоторые фрагменты. Однако он считает работу важной и высоко ценит внимание к его жизни. Картина, по его мнению, рассказывает в первую очередь о патриотизме. Ведь Россия в лице Федора Конюхова побила рекорд американского воздухоплавателя Стива Фоссета, обогнувшего земной шар за 13 дней. Представитель РФ сделал это за 11 дней. А еще вдохновляет романтикой приключений и примером бескомпромиссного следования цели.

Лента также пропагандирует семейные ценности, говорит о важности поддержки близких. В ней, к примеру, показан личный момент, описанный в книгах Федора и Ирины Конюховой. Каждый из супругов, пока длится экспедиция, пишет письма другому, а при встрече они обмениваются этими письмами. Так поддерживается связь любящих людей на расстоянии.

По словам Конюхова, на старте проекта велись переговоры с Голливудом. В главной роли в «Повелителе неба» сам он видел американского актера и режиссера, обладателя «Оскара» Кевина Костнера.

«Федор Сергеевич (Бондарчук. — Прим. ред.) вел переговоры, я рекомендовал Кевина Костнера. Ну а почему нет? Потому что пандемия, потом спецоперация, понятно. Ну и бюджет сразу бы вырос. А так велись переговоры. Я его знаю и он мне нравится», — поделился путешественник.

Федор Конюхов — путешественник, писатель, член Союза художников СССР, академик Российской Академии Художеств (РАХ), протоиерей Русской православной церкви Московского патриархата. К слову, в одном из залов кинотеатра «Октябрь» в день премьеры были выставлены его картины. Конюхов — первый в мире человек, побывавший на пяти полюсах Земли. Он в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем однажды на весельной лодке. Это первый россиянин, отметившийся на всех Семи вершинах, обладатель национальной многочисленных почетных премий и мировых рекордов Гиннесса.

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