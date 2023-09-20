«Как Цой и Высоцкий»: в чем феномен творчества Сергея Бодрова, которого любит Россия

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 31 0

Кинокритик Сычев: Сергей Бодров сыграл главного киногероя в истории России

Фото, видео: Кадр из к/ф «Брат», реж. Алексей Балабанов, 1997 г.; Личный архив Сергея Сычева; 5-tv.ru

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Спустя два десятка лет после гибели актера поклонники не забывают о его творчестве.

Ровно 21 год назад в Кармадонском ущелье погиб актер и режиссер Сергей Бодров. Он запомнился все стране не только как талантливый артист, но и как честный, верный и порядочный человек. Почему Сергей Бодров спустя столько лет после своей гибели остается одним из самых популярных актеров нашей страны, 5-tv.ru рассказал кинокритик Сергей Сычев.

По мнению эксперта, всенародная любовь к Сергею Бодрову объясняется двумя составляющими.

«Первое: он сыграл самого главного, наверное, киногероя в истории российского кино. И за последние 30 лет ничего более впечатляющего не было. Это, конечно, Данила Багров, который одновременно и богатырь, и супергерой, и народный мститель, и заступник. Ничего подобного просто не было», — убежден Сычев.

Критик отмечает, что персонаж предстал перед зрителями как тот самый человек, на которого можно опереться, став для многих людей настоящим нравственным ориентиром и символом веры, что может кто-то прийти и заступиться за слабых.

«Второе — это тот образ, который транслировал сам Бодров через медиа, через общение с обычными людьми. Это образ, который можно сравнить с шукшинским, когда действительно экранный герой практически тождественен реальному человеку. И, соответственно, у каждого человека, кто смотрел эти интервью, встречал его лично, возникало ощущение, что он — такой свой в доску парень, не суперзвезда и не небожитель», — отмечает эксперт.

Сычев подчеркивает, что при всей своей простоте актер мог позволить себе совершенно другой статус, ведь был настоящим интеллектуалом: очень хорошо разбирался в архитектуре эпохи Возрождения, даже защитил диссертацию. Однако всегда Сергей Бодров представлялся человеком, который очень близок к народу, и для которого народ и Родина — не пустой звук. Естественно, такое отношение вызывало у людей ответные чувства.

«Ничего подобного мы не видели и не видим до сих пор среди медийных личностей. Поэтому его до сих пор любят и помнят, наверное, как Цоя и Высоцкого», — резюмирует специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что покойный Бодров стал дедушкой.

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