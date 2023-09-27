Вспыхнувший пожар на свадьбе в Ираке унес жизни 100 человек

Еще 150 человек пострадали. Что стало причиной возгорания?

Свадьба в Ираке в провинции Ниневия обернулась кошмаром для молодоженов и гостей. В помещении, где праздновали торжество, вспыхнул сильный пожар. По последним данным, огонь унес жизни 100 человек. Еще 150 пострадали. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на управление здравоохранения провинции.

Предварительно, причиной возгорания могли стать фейерверки.

«Первоначальная информация указывает на использование фейерверков во время свадебной церемонии, что сначала привело к возгоранию в зале, а огонь распространился очень быстро и усугубил ситуацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свадебный зал был покрыт легковоспламеняющимися панелями. Также были выявлены несоответствия требованиям безопасности систем влажной сигнализации и пожаротушения.

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