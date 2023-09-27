«Я хотел бы уйти к ней»: Перед смертью Гришечкин тосковал по умершей жене

О последних днях заслуженного артиста рассказал его директор Максим Миллер.

Заслуженный артист РФ Вячеслав Гришечкин накануне смерти часто вспоминал свою покойную супругу Анну. Еще до кончины 15 сентября актер неоднократно говорил, что мечтает уйти вслед за любимой женщиной. Об этом журналистам KP.RU рассказал директор Гришечкина Максим Миллер. Он также заявил, что вопреки слухам коллега не пребывал в депрессии все годы после того, как жену сокрушил рак.

Известно, что когда скончалась супруга, актер действительно не находил себе места и даже запил на фоне переживаний. Это было в 2017 году. Осознав проблему, не пожелав хоронить и себя, он успешно прошел курс реабилитации и вернулся на сцену трезвым и активным. Миллер настаивает, что Гришечкин был «полон позитива» и всегда находил место для хорошей шутки.

«Он над всем шутил. Даже если, например, заболел ОРВИ и у него пропал голос. Он не ахал и охал, а смеялся: это просто я бегал голым на морозе, вот и простыл… Хотя, возможно, иногда Вячеслав Германович действительно хандрил. Часто вспоминал жену Анечку. Молился, ходил в храм, ставил свечку за упокой, плакал. Иногда он говорил: „Я хотел бы уйти к ней“», — поделился директор артиста.

Вячеслав Гришечкин известен по роли полковника Староконя в сериале «Солдаты». Он также играл в Театре на Юго-Западе и Российском академическом молодежном театре, руководил театральной студией при Московском университете МВД, снимался в популярных телепередачах. В начале сентября он был госпитализирован, спустя неделю скончался в реабилитационном центре подмосковного Одинцова из-за проблем с сердцем.

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