Штрафы за врезки в канализацию могут повысить в десять раз

Размер штрафа за незаконное подключение к канализации или водопроводу в России могут возрасти в десять раз. Об этом говорится в материале «Известий», авторы ссылаются на отзыв правительства на соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму Заксобранием Красноярского края. Как отмечается в комментарии кабмина к документу, штрафные меры не пересматривались с 2007 года. И вопрос усиления ответственности становится все более актуальным.

В нынешней редакции статьи «Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» санкция составляет максимум 1,5 тысячи рублей для граждан и до 30 тысяч для юридических лиц. Их предлагается повысить до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 300 для юридических. Таким образом официальное подключение окажется более выгодным, чем незаконное.

Эксперты подчеркивают, что самовольная врезка в водопровод чревата авариями, засорами, ухудшением качества воды и снижением давления в системе. В связи с этим, как было сказано выше, ужесточение ограничения необходимо и оправдано массой негативных последствий врезки труд.

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