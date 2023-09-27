Байден собирался залезть на дерево, потому что «не хочет домой»

Очередное выступление президента США не обошлось без конфузов.

Президент США Джо Байден изъявил желание залезть на дерево прямо во время встречи со спонсорами своей компании. Об этом пишет пресс-пул Белого дома.

В частной резиденции, куда был приглашен узкий круг людей, организовали мероприятие по сбору средств. Президент выступал с речью, как вдруг заявил, что хочет залезть на дерево, чтоб не возвращаться домой.

«Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой», — сказано в сообщении Белого дома.

Было это шуткой или нет — неясно, позже отметил репортер.

Подобные конфузы президента США скоро можно будет собирать в отдельный документальный фильм. Помимо того, что он довольно часто путает слова и вытворяет странные вещи, случаются и другие «фейлы».

Так, Байден часто падает и спотыкается при выходе из самолета. Также он не раз спотыкался на сцене во время выступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как команда Байдена спасает его от частых падений.