Фродо позавидует: аналоги артефактов из «Властелина колец» нашли в реальной жизни

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 9 0

Пермские ученые нашли аналоги магических артефактов из «Властелина колец»

Фродо позавидует: аналоги артефактов из «Властелина колец» нашли в реальной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

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Кольцо Всевластия и Око Саурона. Какие есть еще альтернативы магическим предметам из романа Толкина?

Ученые из Пермского Политехнического института выяснили, какие в реальном мире есть «магические артефакты» про которые писал Джон Толкин в «Властелине колец».

В Средиземье Око Саурона видит все уголки мира. Также и в реальной жизни. Только волшебный глаз заменили спутники, которые позволяют каждому человеку взглянуть почти на любую часть Земли. Ученые выяснили, что также эту функцию выполняют радары и камеры. Об проделанной работе научных специалистов рассказал портал Naked Science.

У колец Всевластия тоже есть аналоги в реальной жизни. Невидимыми они, кончено, никого не сделают, но вот свести с ума могут. Речь идет о нейролингвистическом программирование и гипнозе, которые могут осуществить контроль над человеческой волей.

Альтернатива Зеркалу Галадриэля, которое позволяет увидеть прошлое и будущее тоже есть в реальном мире. Это компьютеры, телевизоры, смартфоны и нейросети. Они и выполняют функцию этого магического артефакта из «Властелина колец».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые герои сериала по «Властелину колец» вызвали критику у фанатов Толкина.

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