Путин там под запретом, опасная фамилия: кто боится отпускать Карлсона на интервью к президенту

Почему власти США препятствуют работе самого популярного оппозиционного журналиста? Или это все лишь попытка поднять шум?

Сможет ли президент России Владимир Путин дать интервью самому известному оппозиционному журналисту США Такеру Карлсону? Чтобы ответить на этот вопрос, деловая газета «Взгляд» провела небольшой анализ.

Недавно журналист и блогер Такер Карлсон заявил, как пишет Die Weltwoche, что американское правительство «помешало» ему взять интервью у российского президента. Карлсон критикует политику США и лично Джо Байдена, а также негативно относится к помощи Украине за счет американских налогоплательщиков.

Почему на Западе боятся Путина?

Так, журналист хотел встретиться с Владимиром Путиным еще до начала спецоперации на Украине. И тогда, и сейчас был не подходящий момент.

Но почему в Белом доме боятся встречи Путина и Карлсона? Ответ просто: такое интервью, скорее всего, покажет американцам, что внешняя политика их страны не только неэффективна, но и разорительна. Но открыто препятствовать журналисту в работе власти не могут из-за возможного скандала.

В Госдепартаменте заявили, что не имеют понятия, кто мог помешать Карлсону встретиться с президентом России. Возможно, эту историю журналист и вовсе приукрасил, чтобы «хайповать». По этой причине Карлсона «убрали» с телеканала Fox News — он слишком «обостряет» любой событие.

Так что сама формулировка «правительство США меня остановило» предполагает весьма разный набор возможных действий и со стороны Карлсона, и со стороны правительства США. Возможно, журналист пытается так выклянчить интервью напрямую у Путина. В Кремле уже заявили, что момент для разговора когда-нибудь наступит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США отказались приглашать Путина на саммит АТЭС в ноябре.