«Росатом» заявил об установлении рекорда в машиностроении

Эфирная новость 16 0

Каких результатов удалось добиться госкорпорации?

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

«Росатом» установил рекорд в машиностроении — за год создан уже пятый корпус для реактора АЭС. Последнюю модель из Волгодонска отправили в Турцию, где возводят электростанцию «Аккую».

Как отметили в госкорпорации, все оборудование и сырье сейчас используется только российское, поэтому отрасль не зависит от заграничных поставщиков. А производство остается открытым, и иностранные заказчики могут контролировать его на всех этапах.

«Реактор строится три года. И все это время они практически живут в Волгодонске или на любой другой площадке, где ведется производство оборудования. И надзирают за ним. И тут у нас нет от них тайн, потому что тайны рождают недоверие. А наше оборудование такой истории не терпит», — отметил генеральный директор машиностроительного дивизиона «Росатома» — АО «Атомэнергомаш» Игорь Котов.

Корпус реактора АЭС весит более 300 тонн. Сначала его на спецтранспорте отвезли в порт, а уже потом на барже отправили в Турцию — ему предстоит преодолеть по морю три тысячи километров.

Электростанция «Аккую» возводится совместно с Россией. Проектом предусмотрено четыре энергоблока, первый из которых планируют запустить уже в следующем году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия планирует запустить первый блок АЭС «Аккую» в 2024 году.

 

+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:33
«Большая проблема»: ВСУ жалуются на господство авиации РФ в воздухе
12:28
Хлам на балконе и еда впрок: россиян призвали расстаться с привычками времен СССР
12:22
«Грубая ошибка»: Дерипаска назвал санкции неэффективным оружием в XXI веке
12:19
Появилось видео массовой аварии с ехавшим из Хельсинки в Петербург автобусом
12:15
Чистое превосходство: боевики ВСУ сбежали из опорного пункта после атаки ВДВ
12:08
«Россия попала»: Киев подтвердил уничтожение производства украинских ракет

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России