«Росатом» заявил об установлении рекорда в машиностроении

«Росатом» установил рекорд в машиностроении — за год создан уже пятый корпус для реактора АЭС. Последнюю модель из Волгодонска отправили в Турцию, где возводят электростанцию «Аккую».

Как отметили в госкорпорации, все оборудование и сырье сейчас используется только российское, поэтому отрасль не зависит от заграничных поставщиков. А производство остается открытым, и иностранные заказчики могут контролировать его на всех этапах.

«Реактор строится три года. И все это время они практически живут в Волгодонске или на любой другой площадке, где ведется производство оборудования. И надзирают за ним. И тут у нас нет от них тайн, потому что тайны рождают недоверие. А наше оборудование такой истории не терпит», — отметил генеральный директор машиностроительного дивизиона «Росатома» — АО «Атомэнергомаш» Игорь Котов.

Корпус реактора АЭС весит более 300 тонн. Сначала его на спецтранспорте отвезли в порт, а уже потом на барже отправили в Турцию — ему предстоит преодолеть по морю три тысячи километров.

Электростанция «Аккую» возводится совместно с Россией. Проектом предусмотрено четыре энергоблока, первый из которых планируют запустить уже в следующем году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия планирует запустить первый блок АЭС «Аккую» в 2024 году.