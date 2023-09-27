Федосеевой-Шукшиной — 85. Жестокая судьба известной советской актрисы

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

Актрисе Федосеевой-Шукшиной 25 сентября исполнилось 85 лет

Федосеевой-Шукшиной — 85. Жестокая судьба известной советской актрисы

Фото: © РИА Новости / Петр Чернов

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Пять браков и бесчисленное количество скандалов — личную жизнь артистки нельзя назвать безоблачной. Как это отразилось на ней?

Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной 25 сентября исполнилось 85 лет. За свою жизнь она пережила немало личных трагедий и крупных скандалов, которые не утихают и сейчас.

Что подкосило здоровье 85-летней Федосеевой-Шукшиной

Проблемы со здоровьем у артистки начались после череды скандалов. С тех пор ее несколько раз госпитализировали в разные клиники.

В начале лета актриса оказалась в больнице с головной болью и судорогами. Врачи диагностировали у нее обширный инсульт, из-за которого звезде пришлось устанавливать кардиостимулятор.

Дочь Ольга уверена, что здоровье мамы пошатнулось из-за семейных скандалов. Громкий развод, напряженные отношения родственников и обманы со стороны самых близких людей не прошли бесследно.

Скандальный развод Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова

Поженившись в 2018 году, уже через два года они решили развестись. Причиной стала измена со стороны Алибасова.

Расторжение брака повлекло за собой череду громких скандалов, связанных с имуществом актрисы. Его продюсер якобы незаконно продал своему помощнику.


Пара сыграла свадьбу в 2018 году, но брак оказался недолгим. © РИА Новости / Петр Чернов

Адвокат музыканта утверждал, что «Шукшина подарила Алибасову квартиру, а потом решила забрать обратно». По словам самой Федосеевой-Шукшиной, муж заставил ее подписать документы на продажу объекта, когда та была под действием лекарств и ничего не понимала.

Как Федосеева-Шукшина попала в дом престарелых

Актриса оказалась в учреждении два года назад по решению младшей дочери Ольги. Женщина заверила, что мать находится в хороших условиях, однако ни с кем из родственников она не советовалась.

Лидию Николаевну позже выписали и предложили заниматься лечением дома. Артистка регулярно проходит обследования, за ней ухаживают дочь Ольга и сиделки.

Конфликты в семье Федосеевой-Шукшиной

Ольга Шукшина обвиняет старшую сестру Марию во всех разладах, которые не утихают в их семье. При этом сама актриса не общается с прессой на эту тему и предпочитает молчать.


Сестра Ольга обвинила Марию Шукшину в семейном разладе. www.globallookpress.com /Natalya Loginova

По словам Ольги, сестра безразлично относится к родным и близким, не навещает пожилую мать и совсем не общается с семьей. Сама Мария заявляла, что в свободное от работы время всегда встречается с мамой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как из-за любви Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в богадельне.

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Федосеевой-Шукшиной — 85. Жестокая судьба известной советской актрисы

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