🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 29 сентября, Луна находится в фазе Полная Луна. В этот день лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.

♈ Овны

Это не самый благоприятный день. Но в начале его у вас будет шанс достичь успеха. Можно взяться за какие-то сложные дела, постараться найти единомышленников и союзников. Не исключено, что завяжутся новые знакомства, которые вскоре окажутся полезными.

Космический совет: найдите единомышленников.

♉ Тельцы

Противоречивый день. Проблемы возникают чаще, чем обычно, зато есть шанс добиться значительных успехов. Не исключено, что придется вступить в схватку с сильным противником. Не рассчитывайте на то, что он будет поддаваться вам; придется приложить максимум усилий, чтобы выйти победителем.

Космический совет: приложите максимум усилий.

♊ Близнецы

Благоприятный день для того, чтобы учиться чему-то новому, собирать информацию, которая может пригодиться. Среди тех, кто вас окружает, есть люди, чей опыт может оказаться полезным; не стесняйтесь задавать им вопросы.

Космический совет: проявите любознательность.

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♋ Раки

Благоприятный плодотворный день. Вы чувствуете прилив сил и энергии, понимаете, в чем можно добиться успеха. Прислушайтесь к подсказкам интуиции: они помогут избежать рабочих проблем, принять верные решения.

Космический совет: доверьтесь интуиции.

♌ Львы

Лучше не торопиться. В первой половине дня возможны трудности и недоразумения, не все будет идти так, как вы задумали. Не исключены разногласия на работе и дома, достичь компромисса окажется нелегко.

Космический совет: не спешите.

♍ Девы

День довольно сложный. Вам предстоит принять важные решения. Нужно сосредоточиться, изучить и обдумать сложившуюся ситуацию, но возможность для этого есть не всегда. В работе можно положиться на интуицию, ее подсказки безошибочны.

Космический совет: хорошо обдумайте свои решения.

♎ Весы

Это не самый благоприятный день с точки зрения работы. Вероятны задержки в делах, то, что было запланировано раньше, возможно, придется отложить. Могут разочаровать люди, на помощь которых вы рассчитывали. Зато есть шанс найти новых союзников.

Космический совет: отложите запланированное.

♏ Скорпионы

Благоприятный день с профессиональной точки зрения, можно добиться больших успехов в работе. Вам во многом везет, часто обстоятельства складываются самым удачным образом, и от вас требуется лишь оказаться в нужное время в нужном месте.

Космический совет: не упустите свой шанс.

♐ Стрельцы

Достичь головокружительных успехов вряд ли удастся, но в целом вы будете довольны тем, как складываются обстоятельства. Можно встречаться с людьми, разделяющими ваши интересы, договариваться о совместных действиях.

Космический совет: объединитесь с единомышленниками.

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♑ Козероги

На этот день лучше не планировать сложных и утомительных дел: скорее всего, справиться с ними окажется гораздо труднее, чем вы ожидали. Не исключены разногласия с людьми, которые прежде поддерживали вас во всем.

Космический совет: отложите сложные дела.

♒ Водолеи

Важно сохранять самообладание; только так и можно добиться успеха. Возможны незначительные разногласия на работе и дома, чаще обычного появляются поводы для споров. Но конфликтов вы не допустите, вовремя пойдете на уступки, если это потребуется.

Космический совет: сохраняйте самообладание.

♊ Рыбы

Придется потрудиться, чтобы достичь успеха. На пути возникают серьезные преграды. Не всегда преодолеть их удается с первой попытки — проявите настойчивость. Возможны напрасные расходы, незначительные, но обидные финансовые потери.

Космический совет: проявите настойчивость.

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