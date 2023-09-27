Без паники: как установить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

С 1 октября на портал не получится зайти без этой функции.

С 1 октября сервис «Госуслуги» сделает обязательной двухфакторную аутентификацию. Что это значит, зачем это нужно и как это подключить, расскажет 5-tv.ru.

Что такое двухфакторная аутентификация?

Это метод защиты информации, который подразумевает дополнительные средства подтверждения данных пользователя. Говоря простым языком — вам необходимо более одного раза доказать, что аккаунт принадлежит вам.

Если логин и пароль можно без особого труда подобрать или украсть, то двухфакторная аутентификация сводит шансы хакеров к нулю. Для дополнительной защиты аккаунта вам необходимо либо ввести одноразовый код из СМС, электронного письма или специального приложения, подтвердить свои биометрические данные (по отпечатку пальца или форме лица), либо подтвердить вход на другом устройстве, которое принадлежит вам.

Как подключить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»?

На сайте «Госуслуги» доступно три способа подтверждения: СМС, одноразовый код и биометрия. Чтобы подключить удобный вам способ аутентификации, необходимо в разделе «Безопасность» найти функцию «Вход с подтверждением» и выбрать вариант.

Для подключения входа по СМС необходимо указать и подтвердить номер телефона, после чего ввести ваш пароль. При этом для входа по одноразовому коду необходимо скачать на ваш смартфон любое приложение для аутентификации — их легко найти в магазине приложений по запросу «одноразовый код», после чего отсканировать QR-код или ввести секретный ключ.

После этого в приложении появится регулярно обновляющийся код доступа. Для подключения входа по биометрическим данным они должны быть зарегистрированы на вашем аккаунте заранее.

Если их проверка прошла успешно, то подтверждение подключится сразу, в противном же случае попробуйте снять очки, убрать с лица волосы или найти место посветлее. Если же у вас никак не получается подключить биометрию, обратитесь в банк и сделайте запись голоса и лица повторно.

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