Касается всех: как просто проверить факт взлома аккаунта в мессенджере

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 142 0

Разработчик Геллер: на взлом аккаунта в мессенджере указывают подозрительные СМС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил_Терещенко; личный архив Артема Геллера; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Можно ли заранее понять, что в аккаунт пытаются проникнуть и как обезопасить себя от хакеров?

Распознать взлом аккаунта в WhatsApp* или Telegram можно по нескольким простым признакам — при этом сам процесс взлома обычно проходит в два этапа. Об этом 5-tv.ru сообщил главный разработчик сайта президента России, IT-специалист Артем Геллер.

Как понять, что ваш аккаунт в мессенджере взломали

Например, если вам приходят письма о смене пароля или странные сообщения с непонятных электронных почт, которые похожи на адреса мессенджеров. Скорее всего, вас пытаются взломать.

Или же вам приходят СМС-сообщения с проверочными кодами и подобными вещами. Еще один признак — чье-то сообщение висит прочитанным, а вы его не читали.

«В настройках безопасности можно посмотреть, какие были последние активные сессии. Если они были не на вашем устройстве, а даже в другие странах, то это тоже довольно ясный признак», — добавил Геллер.

Что делать, если ваш аккаунт в мессенджере взломали

Первое — вы догадываетесь, что доступ к вашим данным имеете не только вы. При таком подозрении эксперт рекомендует проверить в самом приложении, какие почтовые адреса и телефоны прикреплены к вашему аккаунту.

При необходимости следует поменять их, потому что взлом может произойти через почтовый адрес. Злоумышленник не сможет зайти в ваш профиль, если доступа к новому имейлу у него нет.

«Но первым делом, конечно, надо сменить пароль своего аккаунта», — подчеркнул эксперт.

Как разблокировать свой аккаунт в WhatsApp и Telegram

На сколько могут заблокировать аккаунт зависит от правил мессенджера. Пользователей блокируют за определенные критерии, например, спам и подобные нарушения.

«Надо писать в службу поддержки компании и разбираться, что произошло. Все ровно то же самое: нарушение базовых правил соцсети-мессенджера. Самому разблокировать нельзя. Заблокировала поддержка или робот, поэтому разблокировать может только служба поддержки», — объяснил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каких телефонах пропадет WhatsApp.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.50
0.26 101.98
-0.01
Трем знакам будет не до шуток в коридоре затмений: гороскоп на октябрь 20...

Последние новости

19:07
Тела уже найдены: жуткий пожар произошел в жилом доме в Салехарде
19:00
Биржа Binance уходит из РФ, Залужного снова «хоронят»: самые важные события дня
18:43
Роскошные формы: Деми Мур показала манящую фигуру на видео
18:29
В рекордные сроки: что сделали на месте сгоревших домов в поселке Сосьва
18:12
Лучших забирают первыми: кто из российских звезд умер от COVID-19
18:00
США введут безвизовый режим для израильтян

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России