Легкомоторный самолет сел в поле под Оренбургом после отказа двигателя

Легкомоторный самолет Diamond DA40 совершил вынужденную посадку в кукурузном поле под Оренбургом после отказа двигателя. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Судно было посажено недалеко от населенного пункта Завьяловка в Бугурусланском районе области. Собеседник уточнил, что самолетом управлял курсант.

Сам самолет, согласно полученным данным, принадлежит петербургскому государственному университету гражданской авиации им. А. А. Новикова. О погибших или пострадавших не сообщается.

В этом же месяце, 12 числа, самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Источник 5-tv.ru рассказывал, что на борту находилось 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. Никто не пострадал. После приземления все смогли эвакуироваться самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в расследовании аварийной посадки рейса Сочи — Омск появились первые подробности.