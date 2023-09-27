Легкомоторный самолет сел в поле под Оренбургом после отказа двигателя

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 26 0

Известно, что судном управлял курсант.

Легкомоторный самолет сел в поле под Оренбургом после отказа двигателя

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

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Легкомоторный самолет Diamond DA40 совершил вынужденную посадку в кукурузном поле под Оренбургом после отказа двигателя. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Судно было посажено недалеко от населенного пункта Завьяловка в Бугурусланском районе области. Собеседник уточнил, что самолетом управлял курсант.

Сам самолет, согласно полученным данным, принадлежит петербургскому государственному университету гражданской авиации им. А. А. Новикова. О погибших или пострадавших не сообщается.

В этом же месяце, 12 числа, самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Источник 5-tv.ru рассказывал, что на борту находилось 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. Никто не пострадал. После приземления все смогли эвакуироваться самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в расследовании аварийной посадки рейса Сочи — Омск появились первые подробности.

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