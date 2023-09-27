Море цветов и белые голуби: как прошла церемония открытия памятника Борису Моисееву

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 952 0

Как выглядит памятник Борису Моисееву

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Монумент установили на годовщину смерти певца.

В годовщину смерти Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника артисту. Друзья и коллеги эстрадного певца собрались на его могиле, чтобы почтить память исполнителя.

Установку памятника оплатил и организовал директор покойного музыканта Сергей Горох.

«Все расходы взял на себя, потому что это память о друге, наставнике, учителе. Мне хотели передать деньги, но считаю, это мой долг, и я сам должен это сделать», — объяснил Сергей присутствующим на церемонии.

Среди гостей журналисты заметили Филиппа Трушина, Леонида Дзюника, Алексея Остудина и Артема Сорокина. После речей Гороха и Трушина с монумента убрали занавес и выпустили стаю белых голубей под песню Моисеева «Играй, актер». К могиле певца вознесли цветы, а также поставили портрет артиста с подписями его друзей и родных.

Директор Бориса заявил, что несмотря на то, что этот день сложный для него, сегодня певец «вернулся», и присутствующие ощущают его всем сердцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на могиле Волчек установили новый памятник.

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Море цветов и белые голуби: как прошла церемония открытия памятника Борису Моисееву

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