«Страшно было подходить»: на могиле Волчек установили новый памятник

Родственники основательницы театра «Современник» планируют провести публичное открытие памятника.

На Новодевичьем кладбище установили новый памятник режиссеру Галине Волчек. Об сообщил Станислав Садальский в соцсетях.

Скульптуром монумента выступил Олег Ершов, который осуществлял работу по эскизу Александра Боровского, сына художника Давида Боровского. Именно Давид создал первый логотип театра «Современник».

Планируется также публичное открытие нового монумента.

Актер Станислав Садальский написал свое мнение о скульптуре в личном блоге. Садальский выразил восхищение монументом и точностью руки скульптора, которому удалось передать наивность Волчек в «замечательной» простоте. По словам Садальского, новая скульптура выглядит достойно.

«У Галины Волчек на Новодевичьем кладбище новый памятник. Слава тебе господи! После того ужаса, что поставили в первый раз, страшно было подходить к ее могиле — на тебя искоса смотрело что-то криворотое и непропорциональное, да еще и с родинками, которые Галина Борисовна терпеть не могла и от которых в итоге избавилась», — прокомментировал актер в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Могила Галины Волчек осталась без надгробия. Ранее монумент вызвал шквал критики от поклонников и коллег актрисы.