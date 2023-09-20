«Страшно было подходить»: на могиле Волчек установили новый памятник

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 30 0

Актер Садальский: новый монумент на могиле Волчек выглядит достойно

«Страшно было подходить»: на могиле Волчек установили новый памятник

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Родственники основательницы театра «Современник» планируют провести публичное открытие памятника.

На Новодевичьем кладбище установили новый памятник режиссеру Галине Волчек. Об сообщил Станислав Садальский в соцсетях.

Скульптуром монумента выступил Олег Ершов, который осуществлял работу по эскизу Александра Боровского, сына художника Давида Боровского. Именно Давид создал первый логотип театра «Современник».

Планируется также публичное открытие нового монумента.

Актер Станислав Садальский написал свое мнение о скульптуре в личном блоге. Садальский выразил восхищение монументом и точностью руки скульптора, которому удалось передать наивность Волчек в «замечательной» простоте. По словам Садальского, новая скульптура выглядит достойно.

«У Галины Волчек на Новодевичьем кладбище новый памятник. Слава тебе господи! После того ужаса, что поставили в первый раз, страшно было подходить к ее могиле — на тебя искоса смотрело что-то криворотое и непропорциональное, да еще и с родинками, которые Галина Борисовна терпеть не могла и от которых в итоге избавилась», — прокомментировал актер в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Могила Галины Волчек осталась без надгробия. Ранее монумент вызвал шквал критики от поклонников и коллег актрисы.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.22
-0.43 102.92
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:04
«Большая глупость»: Анастасия Волочкова выступила против пластических операций
13:55
«Никогда не отдаст»: Эрдоган дал четкий сигнал Западу
13:50
СК расследует уголовное дело, возбужденное после взрыва в Балашихе
13:43
«Готова делиться»: Валерия раскрыла секрет молодости и стройности
13:35
Авиация РФ уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы
13:20
«Страшно было подходить»: на могиле Волчек установили новый памятник

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
«Безумные поступки»: почему ВСУ перешли к новой тактике в зоне СВО
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России