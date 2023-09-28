Полицейский погиб в перестрелке в Дагестане: что известно к этому часу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

Более 25 человек участвовали в перестрелке в Дагестане

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Сотрудник правоохранительных органов хотел помочь местным жителям разрешить конфликт, но получил пулю в лоб.

Вечером в среду в селе Леваши, что находится в Дагестане, произошла перестрелка. По последним данным, погибли два человека, еще несколько ранены. Среди жертв — сотрудник полиции. Что известно к этому часу — читайте в материале 5-tv.ru.

С чего все началось

Причиной стал бытовой конфликт двух молодых людей, который произошел еще накануне. Разрешить спор словами им не удалось. На следующий день выяснять отношения они продолжили уже с привлечением родственников. Собрались более 25 человек. Как сообщили в МВД по республике, словесная перепалка переросла в драку. На место инцидента прибыл начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции, чтобы урегулировать конфликт.

Конфликт усугубился

«Во время драки один из ее участников достал пистолет и открыл огонь по конфликтующим. В ответ на это другой участник инцидента достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову», — сообщили в ведомстве.

После произошедшего участники конфликта скрылись. По последним данным, правоохранительные органы задержали уже троих. Поиски остальных ведутся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время специалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

СК РФ ПО республике Дагестан; 5-tv.ru

Реакция главы Дагестана

Сергей Меликов выразил соболезнования семьям погибших.

«Всех дагестанцев еще раз хочу призвать быть благоразумными и не совершать поступки, которые невозможно будет исправить. Эмоции пройдут, а последствия ваших действий останутся с вами на всю жизнь!» — написал он в своем Telegram-канале.

Меликов призвал горожан вести себя достойно и не забывать об ответственности и ценности человеческой жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красногорске мужчина открыл стрельбу по людям.

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