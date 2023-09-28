Магазин электроники хочет подарить Бари Алибасову курс компьютерной грамотности

Российский магазин электроники и бытовой техники, на который Бари Алибасов подал в суд, пообещал помочь ему разобраться с настройками игры World of Tanks и интернет-подключением, а также подарить ему курс по компьютерной грамотности. Об этом сообщила пресс-служба торговой сети в разговоре с Cybersport.Metaratings.ru.

По словам представителей магазина, ноутбук, приобретенный российской знаменитостью за 200 тысяч рублей, полностью соответствует системным требованиям игры. Это подтверждено не только сервисным центром, но и судебным решением.

«Понимаем, что игры — сложный и ответственный процесс, приглашаем пользователя вместе разобраться с подключением, настройками игры и интернета, а также готовы подарить онлайн-курс компьютерной грамотности, представленный в нашем ассортименте», — отметили в магазине.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов приобрел ноутбук, который «тормозил» во время игры. По словам продюсера, «то деревья куда-то уплывали, то снаряды не долетают».