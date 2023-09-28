«Вот она, агрессия»: почему пес Байдена постоянно кусает агентов спецслужб

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Ветеринар Шеляков: пес Байдена часто кусает людей из-за недостатка дрессировок

«Вот она, агрессия»: почему пес Байдена постоянно кусает агентов спецслужб

Фото: www.globallookpress.com / White House

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От зубов немецкой овчарки пострадали более десяти человек.

Пес Джо Байдена по кличке Коммандер кусает окружающих, воспринимая их как угрозу хозяину. Об этом сообщил ветеринар Михаил Шеляков в разговоре с NEWS.ru.

Несколько дней назад был зафиксирован уже 11 по счету случай нападения немецкой овчарки американского лидера на агентов секретной службы США.

Так, по словам специалиста, животное может воспринимать враждебно некоторые жесты, которые среди людей таковыми не считаются. Также среди возможных причин он выделил недостаток воспитания. При этом врач усомнился, что охрана президента США провоцирует пса.

«Если мы пришли в гости к Байдену, как это воспринимает собака? Первое: сближение — уже угроза, второе — нависание, попытка доминирования с нашей стороны, мы над ней наклонились, третье — мы улыбнулись, показали зубы, но для нее это оскал и проявление агрессии. Четвертое — выброс руки, и вот она, агрессия», — отметил специалист.

Байден собирался залезть на дерево, потому что «не хочет домой»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден чуть не упал во время спуска по трапу. Президент споткнулся, но сделал каменное лицо.

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«Вот она, агрессия»: почему пес Байдена постоянно кусает агентов спецслужб

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