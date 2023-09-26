На те же грабли: Байден снова чуть не упал на трапе самолета

В ноябре американскому лидеру исполнится 81 год.

Уже словно по традиции президент США Джо Байден чуть не упал, спускаясь по трапу самолета. На этот раз все произошло в Детройте. Момент потери равновесия американского лидера опубликовал телеканал WXYZ-TV Detroit на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как глава Белого дома споткнулся, но сохранил невозмутимое лицо. Ему удалось не свалиться, крепко взявшись одной рукой за поручень. Когда Байден вновь нашел равновесие, то продолжил спуск.

Прежде стало известно, что Байден все чаще носит теннисную обувь вместо официальных ботинок. По информации западной прессы, возможно, все дело в частых падениях.

В Сети заметили необычную деталь у Байдена в момент его падения: «Он носит подковы?»

Байдену в ноябре исполнится 81 год. Он является самым возрастным президентом в истории США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач Белого дома при Буше посоветовал Байдену использовать трость после падения.