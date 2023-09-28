В Ташкенте прогремел мощный взрыв

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 184 0

Его ощутили на расстоянии в 30 километров от эпицентра.

В Ташкенте прогремел мощный взрыв

Фото: © РИА Новости / Андраник Казарян

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В Ташкенте в ночь с 27 на 28 сентября прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, он произошел на складах в промзоне Янгихаетского района. Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Местные жители сообщают, что взрывная волна чувствовалась на расстоянии в 30 километров от эпицентра. А в близлежащих домах она повыбивала окна и стены.

Официальных комментариев пока нет.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на парковке рядом с московским торговым центром «Колумбус» сгорел автомобиль Geely Tugella. Машина воспламенилась после хлопка под капотом. При этом автомобиль китайского бренда был куплен всего несколько месяцев назад. Сейчас его хозяин намерен добиваться денежной компенсации от производителя.

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